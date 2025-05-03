В партії Фіцо кажуть, що він досі планує їхати до Путіна на парад

У Словаччині депутат від партії Smer Ян Ріхтер запевняє, що прем’єр країни Роберт Фіцо все ще планує їхати до російської столиці Москви на парад до 9 травня.

Заяву Ріхтера наводить Denník N, повідомляє "Європейська правда".

Його коментар з’явився на тлі чуток про можливу хворобу Фіцо, оскільки той скасував свою програму на 1 травня.

Ріхтер запевняє, що Фіцо перебуває в хорошому фізичному і психологічному стані, однак він не сказав, з чим пов’язане скасування заходів.

"Можливо, це пов'язано з наближенням 15 травня (15 травня минулого року на Фіцо скоїли замах – Ред.), можливо, є і психологічна проблема, він починає усвідомлювати, що все могло статися", – сказав Ріхтер.

Він підтвердив, що поїздка Фіцо до Москви 9 травня залишається в силі.

За словами голови депутатської фракції Smer, Фіцо буде єдиним зі словацьких політиків, хто візьме участь святкуваннях у Москві.

Тим часом стало відомо, що сербський президент Александар Вучич був змушений скоротити візит до США через погіршення самопочуття.

Раніше Вучич заявив, що поїде до Москви 9 травня, оскільки дав слово господарю Кремля Владіміру Путіну.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Європейський Союз також дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до ЄС, не відвідувати парад у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.