В партии Фицо говорят, что он до сих пор планирует ехать к Путину на парад

В Словакии депутат от партии Smer Ян Рихтер уверяет, что премьер страны Роберт Фицо все еще планирует ехать в российскую столицу Москву на парад к 9 мая.

Заявление Рихтера приводит Denník N, сообщает "Европейская правда".

Его комментарий появился на фоне слухов о возможной болезни Фицо, поскольку тот отменил свою программу на 1 мая.

Рихтер уверяет, что Фицо находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, однако он не сказал, с чем связана отмена мероприятий.

"Возможно, это связано с приближением 15 мая (15 мая прошлого года на Фицо совершили покушение – Ред.), возможно, есть и психологическая проблема, он начинает осознавать, что все могло произойти", – сказал Рихтер.

Он подтвердил, что поездка Фицо в Москву 9 мая остается в силе.

По словам главы депутатской фракции Smer, Фицо будет единственным из словацких политиков, кто примет участие в празднованиях в Москве.

Тем временем стало известно, что сербский президент Александар Вучич был вынужден сократить визит в США из-за ухудшения самочувствия.

Ранее Вучич заявил, что поедет в Москву 9 мая, поскольку дал слово хозяину Кремля Владимиру Путину.

Главный дипломат Европейского Союза Кая Каллас в апреле призвала европейских лидеров не участвовать в военных празднованиях в Москве 9 мая, зато продемонстрировать солидарность с Украиной.

Европейский Союз также дал четкое указание государствам, которые являются кандидатами на вступление в ЕС, не посещать парад в Москве 9 мая и не совершать визиты в Россию.