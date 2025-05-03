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В Естонії пройдуть масштабні навчання з кібероборони Locked Shields

Новини — Субота, 3 травня 2025, 15:07 — Ірина Кутєлєва

У другій половині травня в Естонії проведуть найбільші і найкомплексніші у світі міжнародні навчання із кібероборони – Locked Shields, які організовує Центр співробітництва НАТО у сфері кібероборони, що базується в Таллінні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Цього року в навчаннях візьмуть участь понад 4000 експертів із 41 країни – членів і партнерів НАТО.

Locked Shields традиційно проводяться в реальному часі і дають учасникам можливість відпрацювати навички захисту ІТ-інфраструктури – як цивільної, так і військової, – від масштабних і багаторівневих кіберзагроз.

У рамках навчань буде створено близько 8000 віртуальних систем, на які імітуються понад 8000 атак. Команди повинні будуть захищати критично важливі об'єкти – від систем електропостачання та зв'язку до засобів ППО та бойового управління.

Окрім технічних завдань, учасники зіткнуться з викликами у сфері міжнародного права, стратегічного управління та комунікації – як це відбувається в реальних кризових ситуаціях.

Особливість навчань – у тому, що участь у них здійснюється віддалено, з країн перебування учасників.

Locked Shields вважаються унікальною можливістю для країн НАТО та їхніх партнерів перевірити готовність кіберсил до захисту інфраструктури в умовах сучасної гібридної загрози.

Раніше стало відомо, що у Литві у травні пройдуть масштабні військові навчання за участю литовської армії та союзників у НАТО.

Повідомляли також, що у портовому місті Гамбург на півночі Німеччини восени пройдуть масштабні навчання за сценарієм потенційного нападу Росії на країни НАТО, що потребуватиме швидкого перекидання сил західних союзників на схід.

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Естонія кібербезпека
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