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В Эстонии пройдут масштабные учения по киберобороне Locked Shields

Новости — Суббота, 3 мая 2025, 15:07 — Ирина Кутелева

Во второй половине мая в Эстонии проведут крупнейшие и самые комплексные в мире международные учения по киберобороне – Locked Shields, которые организует Центр сотрудничества НАТО в сфере киберобороны, базирующийся в Таллинне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В этом году в учениях примут участие более 4000 экспертов из 41 страны – членов и партнеров НАТО.

Locked Shields традиционно проводятся в реальном времени и дают участникам возможность отработать навыки защиты ИТ-инфраструктуры – как гражданской, так и военной, – от масштабных и многоуровневых киберугроз.

В рамках учений будет создано около 8000 виртуальных систем, на которые имитируются более 8000 атак. Команды должны будут защищать критически важные объекты – от систем электроснабжения и связи до средств ПВО и боевого управления.

Кроме технических задач, участники столкнутся с вызовами в сфере международного права, стратегического управления и коммуникации – как это происходит в реальных кризисных ситуациях.

Особенность учений – в том, что участие в них осуществляется удаленно, из стран пребывания участников.

Locked Shields считаются уникальной возможностью для стран НАТО и их партнеров проверить готовность киберсил к защите инфраструктуры в условиях современной гибридной угрозы.

Ранее стало известно, что в Литве в мае пройдут масштабные военные учения с участием литовской армии и союзников по НАТО.

Сообщалось также, что в портовом городе Гамбург на севере Германии осенью пройдут масштабные учения по сценарию потенциального нападения России на страны НАТО, что потребует быстрой переброски сил западных союзников на восток.

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Эстония кибербезопасность
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