В Латвії заявили про необхідність мати на озброєнні "великі системи"

Командувач Військово-морських сил Латвії, адмірал флоту Маріс Поленц заявив, що країні необхідно взяти на озброєння "великі серйозні системи".

Заяву командувача наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

За словами Поленца, Латвія є "структурою плюс-мінус мирного часу без якихось великих, серйозних збройових систем", і це потрібно виправляти.

Країні на випадок необхідності потрібно мати "щось, чим стріляти у відповідь", додав він.

На запитання, яке поповнення потрібне латвійському військовому флоту, Поленц сказав, що про це поки рано говорити.

"Не те щоб доповнення, а більше: реструктуризація з мирних на більш військові кораблі. У мене запланована доповідь міністру оборони в середині – наприкінці травня. Відповідно, тоді й будемо дивитися, що вдосконалити", – зазначив він.

Внутрішніх ресурсів, за його оцінкою, може й не вистачити – адже йдеться про системи озброєння, можливо, і нові кораблі. На це знадобляться додаткові гроші.

Раніше стало відомо, що у другій половині цього року планується розпочати будівництво заводу з виробництва великокаліберних боєприпасів у латвійському місті Єцава.

А 24 квітня президент Латвії Едгарс Рінкевичс схвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін.