В Латвии заявили о необходимости иметь на вооружении "большие системы"

Командующий Военно-морских сил Латвии, адмирал флота Марис Поленц заявил, что стране необходимо взять на вооружение "большие серьезные системы".

Заявление командующего приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

По словам Поленца, Латвия является "структурой плюс-минус мирного времени без каких-то больших, серьезных оружейных систем", и это нужно исправлять.

Стране на случай необходимости нужно иметь "что-то, чем стрелять в ответ", добавил он.

На вопрос, какое пополнение нужно латвийскому военному флоту, Поленц сказал, что об этом пока рано говорить.

"Не то чтобы дополнение, а больше: реструктуризация с мирных на более военные корабли. У меня запланирован доклад министру обороны в середине – конце мая. Соответственно, тогда и будем смотреть, что усовершенствовать", – отметил он.

Внутренних ресурсов, по его оценке, может и не хватить – ведь речь идет о системах вооружения, возможно, и новых кораблях. На это понадобятся дополнительные деньги.

Ранее стало известно, что во второй половине этого года планируется начать строительство завода по производству крупнокалиберных боеприпасов в латвийском городе Ецава.

А 24 апреля президент Латвии Эдгарс Ринкевичс одобрил закон о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство неуправляемых противопехотных мин.