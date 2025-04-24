Президент Латвії затвердив вихід країни з конвенції про заборону протипіхотних мін

У четвер, 24 квітня, президент Латвії Едгарс Рінкевичс схвалив закон про вихід країни з Оттавської конвенції, що забороняє використання, зберігання та виробництво некерованих протипіхотних мін.

Про це повідомило видання Delfi, пише "Європейська правда".

Латвія вирішила вийти з конвенції, оскільки за 20 років з моменту приєднання країни до неї істотно змінилася регіональна ситуація в сфері безпеки, а Росія, розпочавши війну проти України, продемонструвала, що не поважає територіальні кордони суверенних держав.

"З огляду на динаміку розвитку ситуації з регіональною безпекою, для Латвії важливо не обмежувати гнучкість своїх дій і мати можливість застосовувати різні системи озброєння та рішення для зміцнення стримування і забезпечення захисту держави та її населення", – йдеться у пояснювальній записці до закону.

За оцінкою Латвії, некеровані протипіхотні міни в поєднанні з іншими мінами і системами озброєння посилюють обороноздатність, яку неможливо замінити альтернативними рішеннями.

Одночасно Латвія, як і раніше, зобов'язується звести до мінімуму вплив військових операцій на цивільне населення і продовжить дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права, включаючи захист цивільних осіб під час збройних конфліктів.

Сейм Латвії 16 квітня в остаточному читанні прийняв закон про вихід Латвії з Оттавської конвенції. Ця конвенція була прийнята в Осло 18 вересня 1997 року, а набула чинності в 1999 році.

До неї приєдналися понад 160 країн світу, включаючи більшість західних держав.

Країни Балтії, Польща та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін через російську загрозу.