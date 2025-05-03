Лікар натякнув, що Вучич не зможе прилетіти на парад до Путіна

Лікар-кардіолог Драган Дінчич розповів про стан здоров’я госпіталізованого сербського президента Александра Вучича, зазначивши, зокрема, що той навряд зможе повноцінно виконувати свої обов'язки найближчими днями.

Заяву лікаря наводить РТС, повідомляє "Європейська правда".

Дінчич зазначив, що за останні десять років у президента тричі виникали подібні проблеми, і здебільшого вони були пов'язані з надзвичайно високим кров'яним тиском.

"Я не можу говорити про подробиці, але під час свого перебування в Америці президент відчув сильний біль у грудях, який тривав недовго, за його словами, лише кілька секунд, що не зовсім узгоджується зі словами присутніх у залі, які стверджують, що біль тривав дещо довше", – заявив він.

За словами Дінчича, після проведення необхідних обстежень та аналізів лікарі зробили висновок, що поточний стан здоров'я Вучича "стабільний і задовільний".

Лікарі скоригували терапію і рекомендували Вучичу продовжити подальше регулярне спостереження і лікування.

Очікується, що президент залишить госпіталь протягом найближчої години.

"Безумовно, нереалістично очікувати, що президент зможе повністю повернутися до своєї звичайної діяльності протягом найближчих кількох днів", – додав Дінчич.

Варто зазначити, що Вучич обіцяв господареві Кремля Владіміру Путіну приїхати на парад до 9 травня в Москву.

Під час візиту до США Вучич раптово захворів, після чого звернувся по медичну допомогу і, пройшовши обстеження, вирішив повернутися до Сербії.

Після повернення до Сербії Вучич був поміщений до Військово-медичного госпіталю у Белграді.