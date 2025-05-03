Врач намекнул, что Вучич не сможет прилететь на парад к Путину
Врач-кардиолог Драган Динчич рассказал о состоянии здоровья госпитализированного сербского президента Александра Вучича, отметив, в частности, что тот вряд ли сможет полноценно выполнять свои обязанности в ближайшие дни.
Заявление врача приводит РТС, сообщает "Европейская правда".
Динчич отметил, что за последние десять лет у президента трижды возникали подобные проблемы, и в основном они были связаны с чрезвычайно высоким кровяным давлением.
"Я не могу говорить о подробностях, но во время своего пребывания в Америке президент почувствовал сильную боль в груди, которая длилась недолго, по его словам, всего несколько секунд, что не совсем согласуется со словами присутствующих в зале, которые утверждают, что боль длилась несколько дольше", – заявил он.
По словам Динчича, после проведения необходимых обследований и анализов врачи сделали вывод, что текущее состояние здоровья Вучича "стабильное и удовлетворительное".
Врачи скорректировали терапию и рекомендовали Вучичу продолжить дальнейшее регулярное наблюдение и лечение.
Ожидается, что президент покинет госпиталь в течение ближайшего часа.
"Безусловно, нереалистично ожидать, что президент сможет полностью вернуться к своей обычной деятельности в течение ближайших нескольких дней", – добавил Динчич.
Стоит отметить, что Вучич обещал хозяину Кремля Владимиру Путину приехать на парад к 9 мая в Москву.
Во время визита в США Вучич внезапно заболел, после чего обратился за медицинской помощью и, пройдя обследование, решил вернуться в Сербию.
По возвращении в Сербию Вучич был помещен в Военно-медицинский госпиталь в Белграде.