У Німеччині майже 200 поліцейських підозрюють в екстремізмі

У Німеччині майже 200 співробітників поліції федеральних земель офіційно підозрюють в екстремізмі, однак їхня кількість може бути більшою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Німеччини у відповідь на запит журналу Stern.

Згідно зі звітом, стосовно щонайменше 193 співробітників поліції федеральних земель триває дисциплінарний розгляд або розслідування за підозрою в правих екстремістських поглядах і/або конспірологічній ідеології.

Фактична кількість може бути ще вищою, оскільки Північний Рейн-Вестфалія, Берлін і Мекленбург-Передня Померанія не змогли надати точних даних, ідеться в повідомленні.

Так, Північний Рейн-Вестфалія і Берлін наразі повідомляють про приблизно 80 дисциплінарних справ, що перебувають на розгляді, але, за їхніми власними заявами, не можуть віднести їх до політичних категорій, таких як "праві" або "ліві".

"Кожен випадок – це вже занадто. Державні службовці повинні своєю поведінкою як на службі, так і поза нею, відстоювати вільний демократичний лад у розумінні Основного закону і виступати за його збереження", – заявив міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Германн

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Північної Рейн-Вестфалії Герберт Ройль зазначив, що "екстремістські погляди у нас не мають місця".

Згідно з результатами розслідування, з 2020 року проти співробітників поліції федеральних земель було порушено або порушено загалом понад 571 дисциплінарне провадження або розслідування за підозрою в праворадикальних поглядах та/або конспірологічній ідеології.

Тим часом Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало усю партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

На дострокових виборах у парламенті "АдН" здобула 152 місця – майже удвічі більше, ніж мала, і стала головною опозиційною силою. Підтримка партії найвища у східних землях. За одним з опитувань на початку квітня "АдН" навіть вперше очолила рейтинг політсил країни.