В Германии почти 200 полицейских подозревают в экстремизме

В Германии почти 200 сотрудников полиции федеральных земель официально подозревают в экстремизме, однако их количество может быть больше.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявили в Министерстве внутренних дел Германии в ответ на запрос журнала Stern.

Согласно отчету, в отношении по меньшей мере 193 сотрудников полиции федеральных земель продолжается дисциплинарное разбирательство или расследование по подозрению в правых экстремистских взглядах и/или конспирологической идеологии.

Фактическое количество может быть еще выше, поскольку Северный Рейн-Вестфалия, Берлин и Мекленбург-Передняя Померания не смогли предоставить точные данные, говорится в сообщении.

Так, Северный Рейн-Вестфалия и Берлин в настоящее время сообщают о примерно 80 дисциплинарных делах, находящихся на рассмотрении, но, по их собственным заявлениям, не могут отнести их к политическим категориям, таким как "правые" или "левые".

"Каждый случай – это уже слишком. Государственные служащие должны своим поведением как на службе, так и вне ее, отстаивать свободный демократический строй в понимании Основного закона и выступать за его сохранение", – заявил министр внутренних дел Баварии Йоахим Германн

В свою очередь министр внутренних дел Северной Рейн-Вестфалии Герберт Ройль отметил, что "экстремистские взгляды у нас не имеют места".

Согласно результатам расследования, с 2020 года против сотрудников полиции федеральных земель было возбуждено или возбуждено в общей сложности более 571 дисциплинарное производство или расследование по подозрению в праворадикальных взглядах и/или конспирологической идеологии.

Между тем Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю партию "Альтернатива для Германии" как правоэкстремистскую. Это дает спецслужбам большие полномочия для надзора за политсилой.

На досрочных выборах в парламент "АдГ" получила 152 места – почти вдвое больше, чем имела, и стала главной оппозиционной силой. Поддержка партии самая высокая в восточных землях. По одному из опросов в начале апреля "АдГ" даже впервые возглавила рейтинг политсил страны.