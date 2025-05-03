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Париж накрило різке похолодання і град

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Новини — Субота, 3 травня 2025, 18:43 — Ірина Кутєлєва

У суботу, 3 травня, у північну частину Франції та її столицю Парижі після п’яти днів спеки прийшло різке похолодання і короткочасна гроза з сильним градом.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Зокрема, на Париж обрушилася коротка, але сильна буря, внаслідок якої у столиці пройшов град розміром до 4 см у діаметрі.

Паризькі вулиці вкрили крижані кульки, а температура впала  з 27°C до 15°C за лічені хвилини.

Також зафіксували пориви вітру швидкістю майже 90 км/год.

Грози також прогнозуються на неділю у низці регіонів Франції. Також очікується град і пориви вітру, що іноді перевищуватимуть 90 км/год.

З приходом ще більш холодного повітря з півночі температура повітря продовжить знижуватися.

На початку наступного тижня зниження температури пошириться на всю країну.

Наступний тиждень у Франції буде прохолодним, з температурою часто нижче сезонних норм. У центрі країни і на північному сході можливі ранкові заморозки.

Нещодавно північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.

Унаслідок негоди в Італії є жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.

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Франція
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