Париж накрило різке похолодання і град
Новини — Субота, 3 травня 2025, 18:43 —
У суботу, 3 травня, у північну частину Франції та її столицю Парижі після п’яти днів спеки прийшло різке похолодання і короткочасна гроза з сильним градом.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Зокрема, на Париж обрушилася коротка, але сильна буря, внаслідок якої у столиці пройшов град розміром до 4 см у діаметрі.
De la grêle taille balle de baseball sur Paris… c’est la fin du monde ou quoi 😮 😂 pic.twitter.com/wgjJZ3bSdc– ZackAidel (@AidelZack) May 3, 2025
Паризькі вулиці вкрили крижані кульки, а температура впала з 27°C до 15°C за лічені хвилини.
Також зафіксували пориви вітру швидкістю майже 90 км/год.
#orages 16h15 ⛈️ 10 minutes de panique : l'orage tant attendu s'abat sur Paris, les rues de vident et des automobilistes aveuglés stoppent sur le trottoir... les caniveaux parisiens sont immédiatement obstrués par d'impressionnants grêlons #ParisCentre 🌈 pic.twitter.com/9vTRYDwyuO– Sophie Pons 👾 (@Sophie_Pons) May 3, 2025
Грози також прогнозуються на неділю у низці регіонів Франції. Також очікується град і пориви вітру, що іноді перевищуватимуть 90 км/год.
З приходом ще більш холодного повітря з півночі температура повітря продовжить знижуватися.
На початку наступного тижня зниження температури пошириться на всю країну.
Наступний тиждень у Франції буде прохолодним, з температурою часто нижче сезонних норм. У центрі країни і на північному сході можливі ранкові заморозки.
Нещодавно північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.
Унаслідок негоди в Італії є жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.