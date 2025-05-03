Париж накрило різке похолодання і град

У суботу, 3 травня, у північну частину Франції та її столицю Парижі після п’яти днів спеки прийшло різке похолодання і короткочасна гроза з сильним градом.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Зокрема, на Париж обрушилася коротка, але сильна буря, внаслідок якої у столиці пройшов град розміром до 4 см у діаметрі.

De la grêle taille balle de baseball sur Paris… c’est la fin du monde ou quoi 😮 😂 pic.twitter.com/wgjJZ3bSdc – ZackAidel (@AidelZack) May 3, 2025

Паризькі вулиці вкрили крижані кульки, а температура впала з 27°C до 15°C за лічені хвилини.

Також зафіксували пориви вітру швидкістю майже 90 км/год.

#orages 16h15 ⛈️ 10 minutes de panique : l'orage tant attendu s'abat sur Paris, les rues de vident et des automobilistes aveuglés stoppent sur le trottoir... les caniveaux parisiens sont immédiatement obstrués par d'impressionnants grêlons #ParisCentre 🌈 pic.twitter.com/9vTRYDwyuO – Sophie Pons 👾 (@Sophie_Pons) May 3, 2025

Грози також прогнозуються на неділю у низці регіонів Франції. Також очікується град і пориви вітру, що іноді перевищуватимуть 90 км/год.

З приходом ще більш холодного повітря з півночі температура повітря продовжить знижуватися.

На початку наступного тижня зниження температури пошириться на всю країну.

Наступний тиждень у Франції буде прохолодним, з температурою часто нижче сезонних норм. У центрі країни і на північному сході можливі ранкові заморозки.

Нещодавно північ Італії накрила негода, у більш ніж 100 муніципалітетах було оголошено найвищий рівень небезпеки через повені.

Унаслідок негоди в Італії є жертви: авто разом з пасажирами провалилось у промоїну на дорозі.