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Париж накрыло резкое похолодание и град

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Новости — Суббота, 3 мая 2025, 18:43 — Ирина Кутелева

В субботу, 3 мая, в северную часть Франции и ее столицу Париж после пяти дней жары пришло резкое похолодание и кратковременная гроза с сильным градом.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В частности, на Париж обрушилась короткая, но сильная буря, в результате которой в столице прошел град размером до 4 см в диаметре.

Парижские улицы покрыли ледяные шарики, а температура упала с 27°C до 15°C за считанные минуты.

Также зафиксировали порывы ветра скоростью почти 90 км/ч.

Грозы также прогнозируются на воскресенье в ряде регионов Франции. Также ожидается град и порывы ветра, которые иногда будут превышать 90 км/ч.

С приходом еще более холодного воздуха с севера температура воздуха продолжит снижаться.

В начале следующей недели снижение температуры распространится на всю страну.

Следующая неделя во Франции будет прохладной, с температурой часто ниже сезонных норм. В центре страны и на северо-востоке возможны утренние заморозки.

Недавно север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.

В результате непогоды в Италии есть жертвы: авто вместе с пассажирами провалилось в промоину на дороге.

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Франция
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