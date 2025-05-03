Париж накрыло резкое похолодание и град
Новости — Суббота, 3 мая 2025, 18:43 —
В субботу, 3 мая, в северную часть Франции и ее столицу Париж после пяти дней жары пришло резкое похолодание и кратковременная гроза с сильным градом.
Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".
В частности, на Париж обрушилась короткая, но сильная буря, в результате которой в столице прошел град размером до 4 см в диаметре.
De la grêle taille balle de baseball sur Paris… c’est la fin du monde ou quoi 😮 😂 pic.twitter.com/wgjJZ3bSdc– ZackAidel (@AidelZack) May 3, 2025
Парижские улицы покрыли ледяные шарики, а температура упала с 27°C до 15°C за считанные минуты.
Также зафиксировали порывы ветра скоростью почти 90 км/ч.
#orages 16h15 ⛈️ 10 minutes de panique : l'orage tant attendu s'abat sur Paris, les rues de vident et des automobilistes aveuglés stoppent sur le trottoir... les caniveaux parisiens sont immédiatement obstrués par d'impressionnants grêlons #ParisCentre 🌈 pic.twitter.com/9vTRYDwyuO– Sophie Pons 👾 (@Sophie_Pons) May 3, 2025
Грозы также прогнозируются на воскресенье в ряде регионов Франции. Также ожидается град и порывы ветра, которые иногда будут превышать 90 км/ч.
С приходом еще более холодного воздуха с севера температура воздуха продолжит снижаться.
В начале следующей недели снижение температуры распространится на всю страну.
Следующая неделя во Франции будет прохладной, с температурой часто ниже сезонных норм. В центре страны и на северо-востоке возможны утренние заморозки.
Недавно север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.
В результате непогоды в Италии есть жертвы: авто вместе с пассажирами провалилось в промоину на дороге.