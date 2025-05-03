Париж накрыло резкое похолодание и град

В субботу, 3 мая, в северную часть Франции и ее столицу Париж после пяти дней жары пришло резкое похолодание и кратковременная гроза с сильным градом.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

В частности, на Париж обрушилась короткая, но сильная буря, в результате которой в столице прошел град размером до 4 см в диаметре.

De la grêle taille balle de baseball sur Paris… c’est la fin du monde ou quoi 😮 😂 pic.twitter.com/wgjJZ3bSdc – ZackAidel (@AidelZack) May 3, 2025

Парижские улицы покрыли ледяные шарики, а температура упала с 27°C до 15°C за считанные минуты.

Также зафиксировали порывы ветра скоростью почти 90 км/ч.

#orages 16h15 ⛈️ 10 minutes de panique : l'orage tant attendu s'abat sur Paris, les rues de vident et des automobilistes aveuglés stoppent sur le trottoir... les caniveaux parisiens sont immédiatement obstrués par d'impressionnants grêlons #ParisCentre 🌈 pic.twitter.com/9vTRYDwyuO – Sophie Pons 👾 (@Sophie_Pons) May 3, 2025

Грозы также прогнозируются на воскресенье в ряде регионов Франции. Также ожидается град и порывы ветра, которые иногда будут превышать 90 км/ч.

С приходом еще более холодного воздуха с севера температура воздуха продолжит снижаться.

В начале следующей недели снижение температуры распространится на всю страну.

Следующая неделя во Франции будет прохладной, с температурой часто ниже сезонных норм. В центре страны и на северо-востоке возможны утренние заморозки.

Недавно север Италии накрыла непогода, в более чем 100 муниципалитетах был объявлен наивысший уровень опасности из-за наводнений.

В результате непогоды в Италии есть жертвы: авто вместе с пассажирами провалилось в промоину на дороге.