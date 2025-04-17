Північ Італії накрило негодою: потяги зупинились, низку доріг закрили

Північна Італія потерпає від сильних штормів – у більш ніж 100 муніципалітетах оголошено найвищий рівень небезпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ansa.

Після сильних дощів численні річки вийшли з берегів. По, найдовша річка країни, на межі розливу. У Турині, столиці регіону П'ємонт, перекрито кілька доріг поблизу річки. В інших місцях мешканців закликали залишатися вдома.

фото Ansa

Загалом найвищий рівень червоної тривоги оголошено у понад 100 муніципалітетах. Окрім П'ємонту, постраждали й інші регіони, які приваблюють велику кількість відпочивальників на великодні свята, в тому числі Південний Тіроль, Ломбардія і Тоскана. У Швейцарії погодні попередження були видані для південних кантонів Вале і Тічино, які також приваблюють велику кількість відвідувачів у цю пору року.

За даними італійської залізниці, затоплені колії спричиняють значні перебої у залізничному сполученні між двома країнами. Наразі кілька потягів застрягли на лінії, не маючи змоги продовжити рух.

Повідомляють, серед іншого, про зсуви ґрунту в регіоні Лігурія, перекриті мости та евакуацію людей у північно-західній долині Аоста. За прогнозами синоптиків, дощі триватимуть щонайменше до обіду четверга.

Нагадаємо, на кількох грецьких островах, включно з Паросом і Міконосом, 1 квітня, закрили школи і дитсадки через потужні зливи, які спричинили підтоплення.

А у січні від повеней постраждав французький регіон Бретань, рівень води у місцевих річках побив багаторічні рекорди.