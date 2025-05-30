Зеленський про Taurus: є теми, які з Мерцом домовилися не обговорювати публічно
Президент Володимир Зеленський натякнув, що діалог з Німеччиною щодо ракет Taurus триває – але не на публічному рівні.
Про це він заявив RTL, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи питання можливих постачань цих далекобійних крилатих ракет, Зеленський сказав: "Ми працюємо в цьому напрямку".
Президент дав зрозуміти, що всі обговорення відбуваються конфіденційно і за лаштунками.
"Є певні теми, щодо яких ми з канцлером Мерцом домовилися не обговорювати їх публічно. Я пообіцяв йому це і дотримуюся обіцянки", – сказав глава держави.
Мерц, зі свого боку, заявляв, що не виключає постачання крилатих ракет – "в межах можливого".
У минулому Мерц висловлювався за поставки крилатих ракет Taurus до України. З часу приходу до влади на початку травня уряд Мерца вирішив обмежити публічну інформацію про те, які системи озброєння він постачатиме Україні.
У Німеччині в середовищі керівного блоку ХДС/ХСС дедалі частіше лунають заклики надати Україні Taurus.