Зеленский о Taurus: есть темы, которые с Мерцем договорились не обсуждать публично

Президент Владимир Зеленский намекнул, что диалог с Германией по ракетам Taurus продолжается – но не на публичном уровне.

Об этом он заявил RTL, сообщает "Европейская правда".

Комментируя вопрос возможных поставок этих дальнобойных крылатых ракет, Зеленский сказал: "Мы работаем в этом направлении".

Президент дал понять, что все обсуждения проходят конфиденциально и за кулисами.

"Есть определенные темы, по которым мы с канцлером Мерцем договорились не обсуждать их публично. Я пообещал ему это и держу обещание", – сказал глава государства.

Мерц, со своей стороны, заявлял, что не исключает поставки крылатых ракет – "в пределах возможного".

В прошлом Мерц высказывался за поставки крылатых ракет Taurus в Украину. С момента прихода к власти в начале мая правительство Мерца решило ограничить публичную информацию о том, какие системы вооружения оно будет поставлять Украине.

В Германии в среде руководящего блока ХДС/ХСС все чаще раздаются призывы предоставить Украине Taurus.