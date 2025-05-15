Мерц пояснив, чому більше публічно не говорить про Taurus для України
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував свою нинішню позицію стосовно можливості передачі Україні далекобійних ракет Taurus.
Про це німецький канцлер заявив в інтерв’ю Zeit, повідомляє "Європейська правда".
Мерцу нагадали, що перебуваючи в опозиції, він погрожував господарю Кремля Владіміру Путіну поставками ракет Україні, якщо той не припинить удари по цивільних об’єктах.
Також йому нагадали про критику тодішнього канцлера Олафа Шольца з його боку щодо відмови надати Україні Taurus.
На запитання, чому Мерц не говорить публічно про окремі системи озброєння, він відповів: "ми більше не хочемо публічно обговорювати питання озброєння".
"Йдеться не про те, що ми більше не хочемо інформувати німецьку громадськість. Навпаки, ці дискусії грають на руку Путіну і дають йому цінну інформацію. Ми дотримаємося своїх обіцянок і надамо необхідну військову підтримку", – зазначив він.
Мерц додав, що уряд Шольца "змусив нас" вести дискусію про Taurus для України, оскільки сам публічно про це говорив.
"Ми цього не робитимемо", – додав канцлер.
Мерц заявив, що під його керівництвом дебати про постачання зброї, калібри, системи озброєнь будуть вилучені з поля зору громадськості.
Згодом в німецькому уряді додали, що це стосуватиметься і потенційних поставок Taurus.