IT-коаліція залучила майже 1,1 млрд євро на підтримку України

Країни-партнери України під координацією Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) у 2024-2025 роках надали українській армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України у Telegram, передає "Європейська правда".

"У 2024–2025 роках країни-партнери під координацією NSPA надали нашій армії 1,1 млрд євро у фінансовій та матеріальній формах", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що від початку цього року Сили оборони отримали три окремі поставки – на 3,3 млн євро, 7,5 млн євро та майже 2 млн євро. "А це означає: захищений та стабільний зв’язок на полі бою; масштабування бойової системи DELTA; розвиток цифрового реєстру Оберіг; удосконалення застосунків Армія+ і Резерв+", – йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи успіхи IT-коаліції, зазначив, що партнери підтримують і вірять в Україну.

"Партнери підтримують і вірять у наш шлях, розуміючи необхідність масштабування проєктів в Україні. А наше завдання – поглиблення цієї технологічної співпраці. Вдячний союзникам IT-коаліції. Інновації у війську – це про оборону, безпеку і перемогу", – заявив міністр.

ІТ-коаліція була сформована у межах формату "Рамштайн", що надає Україні оборонну підтримку.

До неї приєднались Естонія та Люксембург як країни-лідери, а також Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна.