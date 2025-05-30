IT-коалиция привлекла почти 1,1 млрд евро на поддержку Украины

Страны-партнеры Украины под координацией Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) в 2024-2025 годах предоставили украинской армии 1,1 млрд евро в финансовой и материальной формах.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины в Telegram, передает "Европейская правда".

"В 2024-2025 годах страны-партнеры под координацией NSPA предоставили нашей армии 1,1 млрд евро в финансовой и материальной формах", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала этого года Силы обороны получили три отдельные поставки – на 3,3 млн евро, 7,5 млн евро и почти 2 млн евро. "А это означает: защищенную и стабильную связь на поле боя; масштабирование боевой системы DELTA; развитие цифрового реестра Оберег; совершенствование приложений Армия+ и Резерв+", – говорится в сообщении.

Министр обороны Рустем Умеров, комментируя успехи IT-коалиции, отметил, что партнеры поддерживают и верят в Украину.

"Партнеры поддерживают и верят в наш путь, понимая необходимость масштабирования проектов в Украине. А наша задача – углубление этого технологического сотрудничества. Благодарен союзникам IT-коалиции. Инновации в армии – это об обороне, безопасности и победе", – заявил министр.

ИТ-коалиция была сформирована в рамках формата "Рамштайн", предоставляющего Украине оборонную поддержку.

К ней присоединились Эстония и Люксембург как страны-лидеры, а также Бельгия, Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды и Украина.