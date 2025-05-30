Глава МЗС Чехії відповів Келлогу, який допустив припинення розширення НАТО

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський відреагував на заяви спецпосланця президента США у питаннях України Кіта Келлога, який заявив про готовність обговорювати припинення розширення НАТО на схід.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у соцмережі Х.

Ліпавський наголосив, що розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії, а не навпаки.

"Розширення НАТО відповідає інтересам безпеки Росії. Там, де Росія межує з країнами НАТО, війни не ведеться. В інших регіонах – ведеться", – написав Ліпавський.

Rozšiřování NATO je v zájmu ruské bezpečnosti. Tam, kde Rusko hraničí se státy NATO se neválčí. Jinde ano. – Jan Lipavský (@JanLipavsky) May 29, 2025

Як повідомлялося, Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати вважають справедливим побоювання Росії щодо розширення НАТО і готові обговорювати це.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна обов’язково має бути присутня на саміті НАТО у Гаазі, а відсутність запрошення виглядатиме як "перемога Путіна над НАТО".