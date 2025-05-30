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Глава МИД Чехии ответил Келлогу, допустившему приостановку расширения НАТО

Новости — Пятница, 30 мая 2025, 10:48 — Иванна Костина

Глава МИД Чехии Ян Липавский отреагировал на заявления спецпосланника президента США по вопросам Украины Кита Келлога, который заявил о готовности обсуждать прекращение расширения НАТО на восток.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал в соцсети Х.

Липавский отметил, что расширение НАТО отвечает интересам безопасности России, а не наоборот.

"Расширение НАТО отвечает интересам безопасности России. Там, где Россия граничит со странами НАТО, война не ведется. В других регионах – ведется", – написал Липавский.

Как сообщалось, Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты считают справедливыми опасения России относительно расширения НАТО и готовы обсуждать это.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина обязательно должна присутствовать на саммите НАТО в Гааге, а отсутствие приглашения будет выглядеть как "победа Путина над НАТО".

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Чехия США Расширение НАТО
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