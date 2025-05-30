Туреччина пропонує провести зустріч Зеленського, Путіна і Трампа після "другого Стамбула"

У п'ятницю Туреччина запропонувала провести зустріч між лідерами США, Росії та України, щоб наблизити завершення війни в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан під час візиту до Києва, його цитує Hurriyet Daily News.

На переконання Туреччини, зауважив Фідан, переговори за участю трьох лідерів, а також турецького президента Ердогана, могли б відбутися після потенційних других переговорів України і РФ у Стамбулі, що можуть відбутися наступного тижня.

"Ми щиро віримо, що перші та другі прямі переговори в Стамбулі можна завершити зустріччю між паном Трампом, паном Путіним та паном Зеленським під керівництвом пана Ердогана", – заявив міністр закордонних справ Хакан Фідан під час візиту до Києва.

"Прогрес, безумовно, можливий, якщо ми залишимося за столом переговорів", – додав Фідан, який має зустрітися із Зеленським у Києві пізніше у п’ятницю.

Раніше цього тижня він провів переговори з високопосадовцями в Москві, зокрема з Путіним.

Кремль заявив у п'ятницю, що Путін розгляне можливість саміту з Зеленським, Трампом і Ердоганом лише в тому випадку, якщо переговори з Києвом дадуть результати.

Фідан також заявив у Києві в п’ятницю, що російсько-українська війна наближається до переломного моменту.

Раніше у МЗС України повідомили, що Фідан розповів у Києві про результати його візиту в Москву.