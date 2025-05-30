Глава МЗС Туреччини розповів у Києві про результати його візиту в Москву

У п’ятницю, 30 травня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прийняв у Києві міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, що прибув до української столиці після візиту до Москви цього тижня.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС України, пише "Європейська правда".

Міністри детально обговорили двосторонній та міжнародний порядок денний, мирний процес та потребу повного припинення вогню.

"Міністр Фідан щойно повернувся з Москви і детально поінформував мене про почуте та побачене там. Ми обговорили кроки, які наближатимуть мир для України", – повідомив глава МЗС.

Особливу увагу міністри приділили питанню безпеки в Чорноморському регіоні, зазначили в МЗС. "Україна та Туреччина мають спільну позицію: Чорне море має бути простором миру, вільної торгівлі та свободи мореплавства", – наголосив Сибіга.

Дипломати також обговорили спільну роботу з реалізації домовленостей за результатами першого засідання українсько-турецької робочої групи з питань відбудови. Крім того, Сибіга висловив особливу вдячність президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за його роль у мирних зусиллях.

"Ми цінуємо, що Туреччина беззастережно підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, зокрема повернення Криму, а також відстоює права кримськотатарського народу", – зауважив міністр.

Глава МЗС Туреччини перебував з дводенним візитом у Москві на початку цього тижня, де зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним і головним переговорником РФ на перемовинах у Стамбулі Владіміром Мединським. Фідан також провів переговори з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим.

У середу Росія заявила, що хоче нових переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.

Водночас у Києві зазначили, що для досягнення результатів на зустрічі їм потрібно ознайомитися з російським "меморандумом" заздалегідь.

У четвер, 29 травня, Ердоган закликав Росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу напередодні імовірної зустрічі між представниками обох країн у понеділок в Стамбулі.