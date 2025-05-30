Турция предлагает провести встречу Зеленского, Путина и Трампа после "второго Стамбула"

В пятницу Турция предложила провести встречу между лидерами США, России и Украины, чтобы приблизить завершение войны в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан во время визита в Киев, его цитирует Hurriyet Daily News.

По мнению Турции, отметил Фидан, переговоры с участием трех лидеров, а также турецкого президента Эрдогана, могли бы состояться после потенциальных вторых переговоров Украины и РФ в Стамбуле, которые могут состояться на следующей неделе.

"Мы искренне верим, что первые и вторые прямые переговоры в Стамбуле можно завершить встречей между господином Трампом, господином Путиным и господином Зеленским под руководством господина Эрдогана", – заявил министр иностранных дел Хакан Фидан во время визита в Киев.

"Прогресс, безусловно, возможен, если мы останемся за столом переговоров", – добавил Фидан, который должен встретиться с Зеленским в Киеве позже в пятницу.

Ранее на этой неделе он провел переговоры с высокопоставленными чиновниками в Москве, в частности с Путиным.

Кремль заявил в пятницу, что Путин рассмотрит возможность саммита с Зеленским, Трампом и Эрдоганом только в том случае, если переговоры с Киевом дадут результаты.

Фидан также заявил в Киеве в пятницу, что российско-украинская война приближается к переломному моменту.

Ранее в МИД Украины сообщили, что Фидан рассказал в Киеве о результатах его визита в Москву.