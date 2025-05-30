Глава МЗС Туреччини заявив у Києві, що війна наближається до переломного моменту 

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у Києві в п’ятницю, що російсько-українська війна наближається до переломного моменту, коли є можливість досягнути міцного миру у цьому році.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Фідан сказав на пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, його цитує "Укрінформ".

Фідан відзначив, що переговори між Україною і РФ у Стамбулі, які пройшли у травні, додали нового виміру дипломатичним інструментам.

"Ми наближаємося до переломного моменту у війні. Як зазначалося на початку переговорів, що відбулися у Стамбулі 16 травня, перед нами два шляхи: або ми закриємо очі на продовження цієї війни, або досягнемо міцного миру протягом цього року", – сказав Фідан.

За його словами, Туреччина вважає обмін полоненими після стамбульської зустрічі ознакою того, що переговори можуть призвести до конкретних результатів.

Міністр також зауважив, що Росія заявила про готовність продовжити переговори 2 червня, і нині обмін думками щодо проведення наступної зустрічі відбувається в Києві.

"Ми вважаємо, що проведення наступного раунду можливе на основі принципового рішення, прийнятого сторонами у Стамбулі... Ми готові до наступних зустрічей… Ми хочемо, щоб війна між Україною та Росією якомога швидше справедливо та остаточно закінчилася", – заявив Фідан.

Раніше у МЗС України повідомили, що Фідан розповів у Києві про результати його візиту в Москву.

Глава МЗС Туреччини перебував з дводенним візитом у Москві на початку цього тижня, де зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним і головним переговорником РФ на перемовинах у Стамбулі Владіміром Мединським.

У четвер, 29 травня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав Росію та Україну не "зачиняти двері" для діалогу напередодні імовірної зустрічі між представниками обох країн у понеділок в Стамбулі.