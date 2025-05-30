ЗМІ: разом із Маском з адміністрації Трампа йде керівництво DOGE

Частина керівництва Департаменту ефективності державного апарату (DOGE), іде з адміністрації разом з Ілоном Маском.

Про це стало відомо телеканалу ABC News, пише "Європейська правда".

У DOGE, серед іншого, перестануть працювати головний юрист Джеймс Бернгем і багаторічний соратник Маска Стів Дейвіс.

Бернгем тісно співпрацював з Маском і DOGE над юридичною стратегією департаменту, а Дейвіса сприймали як відповідального за його щоденну роботу і людину, яка співпрацювала з іншими федеральними установами США.

За даними джерел ABC News, з DOGE також піде Кеті Міллер, яка працювала старшим радником і прессекретарем департаменту – вона продовжить працювати з Маском за межами адміністрації.

Низку співробітників DOGE, включно з Маском, брали на роботу у статусі спеціальних державних службовців, термін повноважень яких обмежений 130 днями.

Водночас сам Маск раніше висловлював очікування, що DOGE продовжить свою діяльність протягом усього терміну повноважень Дональда Трампа.

Хоча Ілон Маск у четвер офіційно завершив термін роботи в адміністрації президента США, ЗМІ писали, що він залишиться його неофіційним радником.

Наприкінці квітня Трамп заявляв, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду, підконтрольного Маску.