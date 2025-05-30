СМИ: вместе с Маском из администрации Трампа уходит руководство DOGE

Часть руководства Департамента эффективности государственного аппарата (DOGE), уходит из администрации вместе с Илоном Маском.

Об этом стало известно телеканалу ABC News, пишет "Европейская правда".

В DOGE, среди прочего, перестанут работать главный юрист Джеймс Бернгем и многолетний соратник Маска Стив Дейвис.

Бернгем тесно сотрудничал с Маском и DOGE над юридической стратегией департамента, а Дейвиса воспринимали как ответственного за его ежедневную работу и человека, который сотрудничал с другими федеральными учреждениями США.

По данным источников ABC News, из DOGE также уйдет Кэти Миллер, которая работала старшим советником и пресс-секретарем департамента – она продолжит работать с Маском за пределами администрации.

Ряд сотрудников DOGE, включая Маском, принимали на работу в статусе специальных государственных служащих, срок полномочий которых ограничен 130 днями.

В то же время сам Маск ранее высказывал ожидания, что DOGE продолжит свою деятельность в течение всего срока полномочий Дональда Трампа.

Хотя Илон Маск в четверг официально завершил срок работы в администрации президента США, СМИ писали, что он останется его неофициальным советником.

В конце апреля Трамп заявлял, что рассматривает возможность пересмотреть некоторые решения Департамента эффективности правительства, подконтрольного Маску.