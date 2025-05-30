ЗМІ: Маск залишиться неофіційним радником Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск завершує роботу в якості спеціального державного службовця в адміністрації Дональда Трампа, але залишиться його неофіційним радником.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ABC News з посиланням на високопосадовця адміністрації.

Як спеціальний державний службовець, Маск був обмежений 130-денним терміном перебування на посаді – ліміт, який він міг досягти вже в п'ятницю. 30 травня виповниться 130 днів з моменту інавгурації Трампа 20 січня.

У четвер високопосадовець адміністрації повідомив, що Маск продовжить виконувати обов'язки неофіційного радника президента і потенційно може бути присутнім на засіданнях Білого дому.

Хоча посадовці Білого дому наполягають на тому, що Маск залишився з Трампом у добрих стосунках, президент не сказав жодного слова про відхід Маска, особливо після його відвертих коментарів про порядок денний і політику президента.

Високопосадовці Білого дому були розчаровані коментарями Маска щодо того, що Трамп називає своїм "великим, красивим законопроєктом", які пролунали за день до того, як Маск оголосив, що покидає адміністрацію, повідомили ABC News джерела, знайомі з ситуацією.

У середу Маск все ще працював на урядовій посаді, а директор Національної розвідки Тулсі Габбард повідомила в X, що Маск відвідав офіс директора Національної розвідки.

Наприкінці квітня Трамп заявляв, що розглядає можливість переглянути деякі рішення Департаменту ефективності уряду, підконтрольного Маску.

Перед цим Трамп висловив переконання, що Ілон Маск залишить Білий дім "через кілька місяців".

А віцепрезидент США Джей Ді Венс зробив аналогічні зауваження в інтерв'ю Newsmax, сказавши, що Маск не буде на посаді нескінченно.