Садівники у Молдові просять оголосити надзвичайну ситуацію: втратили майже увесь врожай

Дві сільськогосподарські асоціації Молдови закликали уряд оголосити надзвичайну ситуацію у сільському господарстві через наслідки травневих заморозків.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Зі зверненням до влади виступила асоціація садівників Moldova Fruct, до їхніх закликів приєдналась також "Сила фермерів".

Садівники просять невідкладно оголосити надзвичайну ситуацію у сільському господарстві та спланувати заходи підтримки галузі через наслідки травневих заморозків і граду.

За їхніми словами, внаслідок несприятливої погоди втрачено 70-100% врожаю. Найбільше постраждали абрикоси, черешні і сливи.

"Виробникам доведеться витратити близько 835 млн леїв на підтримання задовільного фітосанітарного стану садів у 2025 році і на отримання врожаю у 2026 році. Витрати неможливо компенсувати доходами від продажів. Це ставить під загрозу економічну життєздатність садів та експорт фруктів", – йдеться у заяві.

Садівники просять оцінити збитки галузі та надати постраждалим фермерам довідки, які б підтверджували форс-мажорні обставини, створити фонд компенсацій за прикладом країн ЄС, спростити податкові процедури та виплатити заборгованість за субсидіями.

Раніше цього тижня надзвичайну ситуацію через наслідки весняних заморозків оголосили у Литві. При цьому, у країні зафіксували 18 температурних рекордів під час аномально спекотного квітня.