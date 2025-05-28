Литва оголосила надзвичайну ситуацію через весняні заморозки

У середу уряд Литви ухвалив рішення про запровадження надзвичайної ситуації на всій у зв’язку з сильними весняними заморозками, які завдали серйозної шкоди аграріям.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Керівником оперативного реагування на надзвичайну ситуацію призначено міністра сільського господарства Ігнаса Гофманаса. За його словами, Національний центр управління кризами підтримав необхідність введення спеціального правового режиму.

"Оголошення надзвичайної ситуації створює кращі умови для переговорів з Єврокомісією щодо можливості компенсації збитків... А також дозволить сільськогосподарським підприємствам скористатися звільненням від санкцій, передбачених чинним законодавством", – заявив міністр на засіданні уряду.

Гофманас додав, що це рішення допоможе аграріям виконати зобов’язання перед кредиторами та банками, забезпечивши більшу гнучкість. Також воно відкриває доступ до національного кризового фонду.

За попередніми оцінками Міністерства сільського господарства та місцевих самоврядувань Литви, від 70 до 80 відсотків врожаю фруктів та ягід було знищено в окремих регіонах. У найбільше постраждалих районах втрати можуть сягати 100%.

Раніше повідомляли, що у Литві були не лише заморозки цієї весни, а й зафіксували 18 температурних рекордів на тлі аномально спекотного квітня.

Зокрема, 18 квітня, в Литві зафіксували квітневий температурний рекорд: у чотирьох містах країни повітря прогрілося до 29,1 градуса за Цельсієм.