Садоводы в Молдове просят объявить чрезвычайную ситуацию: утрачен почти весь урожай

Две сельскохозяйственные ассоциации Молдовы призвали правительство объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за последствий майских заморозков.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

С обращением к властям выступила ассоциация садоводов Moldova Fruct, к их призывам присоединилась также "Сила фермеров".

Садоводы просят немедленно объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве и спланировать меры поддержки отрасли из-за последствий майских заморозков и града.

По их словам, в результате неблагоприятной погоды потеряно 70-100% урожая. Больше всего пострадали абрикосы, черешня и сливы.

"Производителям придется потратить около 835 млн леев на поддержание удовлетворительного фитосанитарного состояния садов в 2025 году и на получение урожая в 2026 году. Расходы невозможно компенсировать доходами от продаж. Это ставит под угрозу экономическую жизнеспособность садов и экспорт фруктов", – говорится в заявлении.

Садоводы просят оценить ущерб отрасли и предоставить пострадавшим фермерам справки, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства, создать фонд компенсаций по примеру стран ЕС, упростить налоговые процедуры и выплатить задолженность по субсидиям.

Ранее на этой неделе чрезвычайную ситуацию из-за последствий весенних заморозков объявили в Литве. При этом в стране зафиксировали 18 температурных рекордов во время аномально жаркого апреля.