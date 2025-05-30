Податкова Молдови заблокувала активи проросійської очільниці Гагаузії через санкції ЄС

Податкова служба Молдови заблокувала активи керівниці (башкана) автономного регіону Гагаузія Євгенії Гуцул та ще чотирьох осіб, пов’язаних з олігархом-втікачем Іланом Шором.

Як повідомляє "Європейська правда", документ про це знайшли в Офіційному моніторі журналісти Radio Moldova.

Згідно з документом, рішення про блокування активів стосується одного об’єкта нерухомості Євгенії Гуцул, а також об’єктів і земельних ділянок у власності ще чотирьох осіб.

Це заступник начальника управління зовнішніх зв’язків Гагаузії Юрій Кузнецов, засновниця асоціації "Євразія" Неллі Петруненко, лідер спілки ветеранів силових структур Кіріл Гузун і керівник компанії Media Resurse Думитру Китороаге, який є власником телеканалів TV6 і Orhei TV.

Рішення ухвалили у рамках застосування у Молдові санкційних заходів ЄС проти осіб, пов’язаних з Іланом Шором та причетних до діяльності, спрямованої на дестабілізацію Молдови.

Нагадаємо, в середині травня суд ухвалив рішення про продовження арешту Гуцул ще на 30 днів.

Раніше анонсували перевірку майна та декларації про доходи Євгенії Гуцул.