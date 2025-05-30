Налоговая служба Молдовы заблокировала активы пророссийской главы Гагаузии из-за санкций ЕС
Налоговая служба Молдовы заблокировала активы главы (башкана) автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.
Как сообщает "Европейская правда", документ об этом нашли в Официальном мониторе журналисты Radio Moldova.
Согласно документу, решение о блокировании активов касается одного объекта недвижимости Евгении Гуцул, а также объектов и земельных участков в собственности еще четырех человек.
Это заместитель начальника управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов, основательница ассоциации "Евразия" Нелли Петруненко, лидер союза ветеранов силовых структур Кирилл Гузун и руководитель компании Media Resurse Думитру Китороаге, который является владельцем телеканалов TV6 и Orhei TV.
Решение принято в рамках применения в Молдове санкционных мер ЕС против лиц, связанных с Иланом Шором и причастных к деятельности, направленной на дестабилизацию Молдовы.
Напомним, в середине мая суд принял решение о продлении ареста Гуцул еще на 30 дней.
Ранее анонсировали проверку имущества и декларации о доходах Евгении Гуцул.