Налоговая служба Молдовы заблокировала активы пророссийской главы Гагаузии из-за санкций ЕС

Налоговая служба Молдовы заблокировала активы главы (башкана) автономного региона Гагаузия Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с беглым олигархом Иланом Шором.

Как сообщает "Европейская правда", документ об этом нашли в Официальном мониторе журналисты Radio Moldova.

Согласно документу, решение о блокировании активов касается одного объекта недвижимости Евгении Гуцул, а также объектов и земельных участков в собственности еще четырех человек.

Это заместитель начальника управления внешних связей Гагаузии Юрий Кузнецов, основательница ассоциации "Евразия" Нелли Петруненко, лидер союза ветеранов силовых структур Кирилл Гузун и руководитель компании Media Resurse Думитру Китороаге, который является владельцем телеканалов TV6 и Orhei TV.

Решение принято в рамках применения в Молдове санкционных мер ЕС против лиц, связанных с Иланом Шором и причастных к деятельности, направленной на дестабилизацию Молдовы.

Напомним, в середине мая суд принял решение о продлении ареста Гуцул еще на 30 дней.

Ранее анонсировали проверку имущества и декларации о доходах Евгении Гуцул.