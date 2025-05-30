Глава МЗС Німеччини: ми вже не в ситуації явного миру з Росією

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул вважає, що його країна вже не перебуває з Росією в стані однозначного миру з огляду на російські гібридні атаки.

Про це він сказав в інтервʼю Süddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

Вадефул вважає, що з огляду на акти диверсії та кібератаки, за якими стоїть Росія, необхідно міркувати про можливі заходи у відповідь.

"Я б уникнув терміна "війна", але ми вже не перебуваємо в ситуації явного миру. Ми мусимо знайти нові методи, щоб впоратися з цим", – пояснив міністр закордонних справ ФРН.

Як приклад він навів ситуації, коли безпілотники літають над військовими об'єктами або коли за межами німецької території знищуються критично важливі об'єкти інфраструктури.

"Чи маємо ми право вживати заходів проти цього, чи маємо право захищатися? Це потрібно врегулювати. Адже ми повинні мати можливість повністю захищатися", – додав міністр.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що поведінка Росії у переговорах довкола російсько-української війни вказує на прагнення Кремля "тягнути час", а не реально домовлятися про мир.

Мерц також говорив, що його країна та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.