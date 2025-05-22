Мерц: Німеччина та партнери рішуче налаштовані захищати НАТО від будь-якої агресії

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що його країна та її партнери рішуче налаштовані захищати всю територію НАТО.

Про це він заявив під час візиту до Вільнюса, який присвячений перекиданню німецької бригади в Литву, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

22 травня Мерц вперше прибув до Вільнюса на посаді канцлера. Цей візит приурочений до початку чергування в країні німецької механізованої бригади.

"Разом з нашими партнерами ми рішуче налаштовані захищати територію альянсу від будь-якої агресії. Безпека наших балтійських союзників – це також і наша безпека", – заявив Мерц.

Щодо цілей майбутнього саміту НАТО, який відбудеться у червні, Мерц зазначив, що європейські оборонні можливості "мають бути посилені в довгостроковій перспективі, а наша оборонна промисловість – розширити свої потужності".

Мерц зазначив, що Німеччина інвестує значні кошти у свої збройні сили, а також розгортає сотні солдатів Бундесверу в Литві.

Нагадаємо, кілька днів тому ВМС Естонії намагалися зупинити танкер Jaguar, який проходив через міжнародні води Фінської затоки в напрямку порту Приморськ. Вважається, що судно належить до "тіньового флоту" РФ.

За наявними даними, екіпаж танкера відмовився виконати вказівки естонських прикордонників, однак судно залишило економічні води Естонії.

Також у відповідь на дії естонських військових Росія направила винищувач, який, за повідомленням естонської армії, порушив повітряний простір країни.

Також 21 травня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що російське судно "тіньового флоту" здійснило "підозрілі маневри" поблизу кабелю електропередачі, що з'єднує Польщу та Швецію.