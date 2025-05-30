Глава МИД Германии: мы уже не в ситуации явного мира с Россией

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефул считает, что его страна уже не находится с Россией в состоянии однозначного мира, учитывая российские гибридные атаки.

Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Вадефул считает, что, учитывая акты диверсии и кибератаки, за которыми стоит Россия, необходимо думать о возможных ответных мерах.

"Я бы избегал термина „война", но мы уже не находимся в ситуации явного мира. Мы должны найти новые методы, чтобы справиться с этим", – пояснил министр иностранных дел ФРГ.

В качестве примера он привел ситуации, когда беспилотники летают над военными объектами или когда за пределами немецкой территории уничтожаются критически важные объекты инфраструктуры.

"Имеем ли мы право принимать меры против этого, имеем ли право защищаться? Это нужно урегулировать. Ведь мы должны иметь возможность полностью защищаться", – добавил министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что поведение России в переговорах вокруг российско-украинской войны указывает на стремление Кремля "тянуть время", а не реально договариваться о мире.

Мерц также говорил, что его страна и ее партнеры решительно настроены защищать всю территорию НАТО.