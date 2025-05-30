Іран обурився звітом розвідки Австрії про свою ядерну програму

Міністерство закордонних справ Ірану у пʼятницю викликало тимчасову повірену у справах Австрії Міхаелу Пачер, аби висловити протест через звіт австрійської розвідки щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомило іранське інформагентство IRNA, пише "Європейська правда".

У своєму щорічному звіті про глобальні загрози, опублікованому на початку тижня, внутрішня розвідка Австрії (DSN) заявила, що "програма Ірану з розробки ядерної зброї перебуває на просунутій стадії".

Після публічної критики з боку офіційного Тегерана іранське МЗС викликало дипломатку посольства Австрії, якій висловило протест через "безпідставні заяви Відня щодо мирної ядерної програми".

Представники зовнішньополітичного відомства Ірану сказали Пачер, що твердження австрійської розвідки "повністю суперечать" висновкам Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Вони також зажадали офіційного пояснення від уряду Австрії, після чого представниця австрійського посольства сказала, що передасть протест Ірану своїй владі.

За даними МАГАТЕ, Іран є єдиною країною в світі, яка збагачує уран до 60% – трохи нижчий за поріг у 90%, необхідний для створення ядерної зброї, але значно вищий за обмеження у 3,67%, встановлене іранською ядерною угодою 2015 року.

Трамп в останні місяці посилив тиск на Іран, запровадивши кілька раундів санкцій проти його нафтової промисловості та погрожуючи покарати іноземні компанії, які продовжують купувати іранську нафту.

Водночас Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити переговори щодо іранської ядерної програми після четвертого раунду переговорів, що відбувся 11 травня.

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