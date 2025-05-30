Иран возмутился отчетом разведки Австрии о своей ядерной программе

Министерство иностранных дел Ирана в пятницу вызвало временного поверенного по делам Австрии Михаэлу Пачер, чтобы выразить протест в связи с отчетом австрийской разведки об иранской ядерной программе.

Об этом сообщило иранское информагентство IRNA, пишет "Европейская правда".

В своем ежегодном отчете о глобальных угрозах, опубликованном в начале недели, внутренняя разведка Австрии (DSN) заявила, что "программа Ирана по разработке ядерного оружия находится на продвинутой стадии".

После публичной критики со стороны официального Тегерана иранский МИД вызвал дипломатку посольства Австрии, которой выразил протест из-за "безосновательных заявлений Вены о мирной ядерной программе".

Представители внешнеполитического ведомства Ирана сказали Пачер, что утверждения австрийской разведки "полностью противоречат" выводам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Они также потребовали официального объяснения от правительства Австрии, после чего представительница австрийского посольства сказала, что передаст протест Ирана своим властям.

По данным МАГАТЭ, Иран является единственной страной в мире, которая обогащает уран до 60% – немного ниже порога в 90%, необходимого для создания ядерного оружия, но значительно выше ограничения в 3,67%, установленного иранским ядерным соглашением 2015 года.

Трамп в последние месяцы усилил давление на Иран, введя несколько раундов санкций против его нефтяной промышленности и угрожая наказать иностранные компании, которые продолжают покупать иранскую нефть.

В то же время Вашингтон и Тегеран договорились продолжить переговоры по иранской ядерной программе после четвертого раунда переговоров, который состоялся 11 мая.

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