Байден не шкодує, що одразу не відмовився від спроби переобиратись у 2024 році

Експрезидент США Джо Байден не шкодує про своє рішення спробувати балотуватись на президентських виборах 2024 року, що, як вважають, зашкодило шансам Демократичної партії підготувати грунт для перемоги свого кандидата.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Байден сказав, що не шкодує про своє рішення спробувати переобратись на посаду у 2024 році, та зазначив, що у партії не оспорювали його кандидатуру.

На запитання про розмови серед демократів, що можливо йому варто було би раніше зняти свою кандидатуру, Байден відповів критикою.

"Чому тоді вони не склали мені конкуренцію?... Тому що я переміг би їх", – відповів експрезидент.

Також він розкритикував нещодавно видану книгу журналістів CNN і Axios про проблеми Байдена зі здоров’ям, замовчування цього і його "катастрофічне рішення балотуватись" та поіронізував, що присутні можуть бачити, який він "ментально неповносправний і не може ходити".

Також Байден оптимістично оцінив шанс на лікування від агресивної форми раку, яку в нього виявили раніше у травні.

Його прессекретар Кріс Мігер заперечив припущення про те, що про хворобу Джо Байдена було відомо раніше і її приховували.