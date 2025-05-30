Байден сподівається, що переможе рак

46-й президент США Джо Байден оптимістично оцінив шанс на лікування від агресивної форми раку, яку в нього виявили раніше у травні.

Про це він сказав журналістам у місті Нью-Касл штату Делавер у пʼятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Байден у Нью-Каслі виступив з промовою на щорічній церемонії вшанування пам'яті загиблих у війнах у Меморіальному парку ветеранів. Це стало його першою публічною появою після оголошення про рак.

Журналістам він сказав, що "почувається добре", а в його оточенні "всі дуже оптимістично налаштовані" щодо діагнозу.

"Ми сподіваємося, що зможемо перемогти цю хворобу", – додав Байден.

Він також повідомив, що вже розпочав лікування, яке "зводиться до прийому таблеток".

Як відомо, Джо Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках. У заяві офісу Байдена йшлося, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у Байдена та побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.