Байден не жалеет, что сразу не отказался от попытки переизбраться в 2024 году

Экс-президент США Джо Байден не жалеет о своем решении баллотироваться на президентских выборах 2024 года, что, как считают, помешало Демократической партии подготовить почву для победы своего кандидата.

Об этом сообщает The Hill, пишет "Европейская правда".

Байден сказал, что не жалеет о своем решении попробовать переизбраться на пост в 2024 году, и отметил, что в партии не оспаривали его кандидатуру.

На вопрос о разговорах среди демократов, что, возможно, ему стоило бы раньше снять свою кандидатуру, Байден ответил критикой.

"Почему тогда они не составили мне конкуренцию? ... Потому что я победил бы их", – ответил экс-президент.

Также он раскритиковал недавно изданную книгу журналистов CNN и Axios о проблемах Байдена со здоровьем, замалчивании этого и его "катастрофическом решении баллотироваться" и поиронизировал, что присутствующие могут видеть, какой он "ментально неполноценный и не может ходить".

Также Байден оптимистично оценил шансы на излечение от агрессивной формы рака, который у него обнаружили ранее в мае.

Его пресс-секретарь Крис Мигер опроверг предположения о том, что о болезни Джо Байдена было известно ранее и ее скрывали.