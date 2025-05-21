У Байдена спростували підозри про приховування раку експрезидента

Колишній американський президент Джо Байден ніколи раніше не мав діагнозу раку простати.

Про це заявив його прессекретар Кріс Мігер, спростувавши припущення про те, що хвороба була прихована, цитує The New York Times, пише "Європейська правда".

Мігер заявив, що Байден ніколи раніше не мав діагнозу раку простати на тлі чуток про те, що хвороба могла бути прихованою.

Він також повідомив, що останній відомий тест на простат-специфічний антиген (ПСА), найпоширеніший метод діагностики раку простати, Байдену провели у 2014 році – тоді йому було 71 або 72 роки.

Соратники 82-річного Байдена та медичні експерти посилаються на рекомендації, які не радять проводити обстеження на ПСА чоловікам старше 70 років. Ці рекомендації дещо відрізняються в різних медичних організаціях, але лікарі загалом сходяться на думці, що чоловіки похилого віку не повинні автоматично проходити обстеження на рак простати.

Як пише газета, деякі чоловіки старше 70 років вирішують пройти обстеження, незважаючи на рекомендації. Зокрема чинний американський президент – 78-річний Дональд Трамп – регулярно проходив обстеження на рак простати, як свідчать його медичні записи.

Медичний звіт Трампа за результатами обстеження минулого місяця показав, що рівень ПСА у нього в нормі.

Як відомо, Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках. У заяві офісу Байдена йшлося, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у Байдена та побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.