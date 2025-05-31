Трамп заявив, що йому "не шкода" Байдена через діагностований рак

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не шкода" свого попередника Джо Байдена у зв’язку з діагностованим у нього онкозахворюванням.

Як повідомляє Forbes, пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у п’ятницю в Овальному кабінеті.

Трамп cказав, що Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою лиха людина".

"Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усіма людьми, яким він зашкодив – він, Байден, завдав болю багатьом людям, тож мені справді не шкода його", – сказав Трамп.

У перших своїх коментарях після новин про діагноз Байдена Трамп побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.