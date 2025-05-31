Укр Рус Eng

Трамп заявив, що йому "не шкода" Байдена через діагностований рак

Новини — Субота, 31 травня 2025, 17:28 — Марія Ємець

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "не шкода" свого попередника Джо Байдена у зв’язку з діагностованим у нього онкозахворюванням.

Як повідомляє Forbes, пише "Європейська правда", про це Трамп заявив у п’ятницю в Овальному кабінеті.

Трамп cказав, що Байден проявив себе "не як розумна людина, а певною мірою лиха людина".

"Якщо вам шкода його – не дуже жалійте його, бо він лихий. Як він чинив зі своїм політичним опонентом і усіма людьми, яким він зашкодив – він, Байден, завдав болю багатьом людям, тож мені справді не шкода його", – сказав Трамп. 

У перших своїх коментарях після новин про діагноз Байдена Трамп побажав йому найшвидшого одужання, але пізніше висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника не стало відомо раніше.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп США
Реклама: