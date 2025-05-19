Трамп відреагував на повідомлення про рак у Байдена

Чинний президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у його попередника Джо Байдена, побажавши йому найшвидшого одужання.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив американський президент, він та його дружина Меланія "із сумом дізнались про нещодавній діагноз Байдена".

"Висловлюємо наші найтепліші та найкращі побажання Джилл (колишній першій леді. – Ред.) та їхній родині, а також бажаємо Джо швидкого та успішного одужання", – зазначив Трамп.

Як відомо, Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

У заяві офісу Байдена йдеться, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Нещодавно повідомляли, що у книзі двох журналістів із CNN і Axois під назвою "Первородний гріх" йшлося про те, що у 2023 і 2024 роках фізичний стан Байдена погіршився настільки, що його радники в приватному порядку обговорювали можливість використання крісла колісного в разі його переобрання.