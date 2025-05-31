Трамп заявил, что ему "не жаль" Байдена из-за диагностированного рака

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "не жаль" своего предшественника Джо Байдена в связи с диагностированным у него онкологическим заболеванием.

Как сообщает Forbes, пишет "Европейская правда", об этом Трамп заявил в пятницу в Овальном кабинете.

Трамп сказал, что Байден проявил себя "не как умный человек, а в определенной степени злой человек".

"Если вам жалко его – не жалейте его, потому что он злой. Как он поступил со своим политическим оппонентом и всеми людьми, которым он навредил – он, Байден, сделал плохо многим людям, поэтому мне действительно не жалко его", – сказал Трамп.

В первых своих комментариях после новостей о диагнозе Байдена Трамп пожелал ему скорейшего выздоровления, но позже выразил удивление, что об онкологическом диагнозе его предшественника не стало известно раньше.