Трамп здивований, що про рак у Байдена не стало відомо раніше

Президент США Дональд Трамп висловив здивування, що про онкологічний діагноз його попередника Джо Байдена не стало відомо раніше.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву американського президента наводить Politico.

Коли журналісти спитали Трампа про рак у Байдена, той відповів, що "це дуже сумно", однак потім швидко перейшов до коментарів про розумові здібності свого попередника.

"Я думаю, що це дуже сумно. Я здивований, що про це не повідомили громадськості набагато раніше, тому що до 9 стадії минає багато часу", – сказав Трамп, маючи на увазі "шкалу Глісона", що використовується для характеристики раку простати.

Потім він висловив припущення, що лікарі, які дали Байдену позитивний висновок про стан його когнітивних здібностей, пропустили ранні ознаки раку.

"Я думаю, що якщо ви подивитеся, то це той самий лікар, який сказав, що Джо когнітивно в порядку, що з ним все гаразд. Якщо це той самий лікар, який сказав, що все гаразд, то це сумний випадок", – додав Трамп.

Як відомо, Байдену діагностували агресивну форму раку з метастазами у кістках.

У заяві офісу Байдена йшлося, що рак експрезидента США "характеризується 9 балами за шкалою Глісона" (високий ступінь злоякісності).

Чинний президент США Дональд Трамп відреагував на інформацію про виявлений рак у Байдена та побажав йому найшвидшого одужання.