У Кишиневі за вечір п’ятниці влаштували два фейкових "замінування"
Поліція Кишинева, столиці Молдови, ввечері у п’ятницю отримала одразу два повідомлення про нібито закладену вибухівку, які виявились неправдивими.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Увечері 30 травня до поліції Кишинева надійшло два повідомлення про замінування – на меморіальному комплексі, присвяченому Другій світовій війні, та у торговому центрі.
Повідомлення отримали близько 22:30 через службу викликів екстрених служб 112.
Після обстеження обох об’єктів вибухівки не виявили. У мерії Кишинева зазначили, що на меморіалі хтось прикріпив під лавкою підозрілу коробку.
У поліції розшукують "мінувальників" та вважають повідомлення спробою відволікати правоохоронців від роботи і сіяти паніку.
У Молдові за фальшиві замінування загрожує штраф у розмірі до 42 тисяч леїв (100 тисяч гривень), до 240 годин громадських робіт або до 2 років позбавлення волі.
Як повідомляли, в Австрії розслідують хвилю погроз "мінуванням" по всій країні.
У німецькому місті у квітні закривали 17 шкіл через листи з погрозами.