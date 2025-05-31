У Кишиневі за вечір п’ятниці влаштували два фейкових "замінування"

Поліція Кишинева, столиці Молдови, ввечері у п’ятницю отримала одразу два повідомлення про нібито закладену вибухівку, які виявились неправдивими.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Увечері 30 травня до поліції Кишинева надійшло два повідомлення про замінування – на меморіальному комплексі, присвяченому Другій світовій війні, та у торговому центрі.

Повідомлення отримали близько 22:30 через службу викликів екстрених служб 112.

Після обстеження обох об’єктів вибухівки не виявили. У мерії Кишинева зазначили, що на меморіалі хтось прикріпив під лавкою підозрілу коробку.

У поліції розшукують "мінувальників" та вважають повідомлення спробою відволікати правоохоронців від роботи і сіяти паніку.

У Молдові за фальшиві замінування загрожує штраф у розмірі до 42 тисяч леїв (100 тисяч гривень), до 240 годин громадських робіт або до 2 років позбавлення волі.

Як повідомляли, в Австрії розслідують хвилю погроз "мінуванням" по всій країні.

У німецькому місті у квітні закривали 17 шкіл через листи з погрозами.