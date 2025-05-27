В Австрії розслідують хвилю погроз "мінуванням" по всій країні

Управління державної безпеки та розвідки Австрії (DSN) почало розслідування після десятків повідомлень про нібито мінування по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на APA.

За словами директора DSN Омаса Хайява-Пірхнера, за останні три дні "понад 50 установ, переважно шкіл", у щонайменше шести землях отримали повідомлення про замінування.

У деяких випадках було евакуйовано або закрито школи, яким надіслали погрози. Жодне з повідомлень про "мінування" згодом не підтвердилось.

В Управлінні державної безпеки та розвідки Австрії у вівторок заявили, що розслідування випадків фальшивого мінування триває і ведеться в усіх напрямках.

За даними джерел APA, попередні ознаки вказують на причетність до цього міжнародної групи злочинців.

Зловмисники, імовірно, вдались до так званого "свотингу", або навмисного виклику поліції під хибними приводами – такі дії покликані перевантажити правоохоронців та дискредитувати довіру до них.

У межах свого розслідування DSN також з'ясовує, чи пов'язані випадки в Австрії з подібними погрозами в сусідніх країнах, зокрема в Німеччині, і чи погрози про "мінування" були створені за допомогою штучного інтелекту.

На початку року в Угорщині затримали та допитали 15-річного хлопця, який розіслав десятки електронних листів із погрозами про замінування шкіл і якого підозрюють у погрозі вчинити терористичний акт.