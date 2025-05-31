В Кишиневе в пятницу вечером устроили два фейковых "заминирования"

Полиция Кишинева, столицы Молдовы, в пятницу вечером получила сразу два сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, которые оказались ложными.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Вечером 30 мая в полицию Кишинева поступило два сообщения о заминировании – на мемориальном комплексе, посвященном Второй мировой войне, и в торговом центре.

Сообщения поступили около 22:30 через службу вызова экстренных служб 112.

После обследования обоих объектов взрывчатки не обнаружили. В мэрии Кишинева отметили, что на мемориале кто-то прикрепил под скамейкой подозрительную коробку.

В полиции разыскивают "минеров" и считают сообщения попыткой отвлечь правоохранителей от работы и сеять панику.

В Молдове за ложное "заминирование" грозит штраф в размере до 42 тысяч леев (100 тысяч гривен), до 240 часов общественных работ или до 2 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Австрии расследуют волну угроз "минированием" по всей стране.

В немецком городе в апреле закрыли 17 школ из-за писем с угрозами.