У німецькому Дуйсбурзі через листи з погрозами закрили 17 шкіл

Департамент поліції німецького міста Дуйсбург закриває кілька шкіл у понеділок після листів з погрозами, що надійшли в установи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

Через загрозливу ситуацію багато учнів у Дуйсбурзі не змогли відвідати школу в понеділок. Постраждали майже 18 тисяч дітей у 15 загальноосвітніх школах і двох середніх школах, повідомила речниця районної влади Дюссельдорфа у відповідь на запит.

Як наслідок, кілька постраждалих шкіл в понеділок вранці вивісили таблички з написом "Школа закрита". Було оголошено, що замість цього відбуватиметься дистанційне навчання.

За даними поліції, адміністрація школи Gesamtschule-Mitte отримала в п'ятницю лист, що містив "погрози і правоекстремістські заяви". Згідно з повідомленням в газеті Bild, в листі йшлося про "чистки". Невідомий відправник повідомив про кримінальні злочини, заплановані на понеділок у навчальному закладі.

У неділю ця ж школа отримала ще один лист з погрозами, який також надійшов до багатьох інших шкіл міста, повідомила поліція. "Експерти Служби державної безпеки Дуйсбурга, на основі загальної оцінки поточної ситуації, дійшли висновку, що повідомлення про напади не є серйозними", – сказали в поліції.

Тим не менш, поліція оголосила, що забезпечить підвищену відвідуваність правоохоронцями шкіл з метою "подальшої мінімізації будь-якого можливого залишкового ризику". Розслідування щодо невідомого автора та передумов загроз триває.

На початку лютого десятки навчальних закладів по всій території Хорватії отримали повідомлення про нібито закладену вибухівку, які виявились безпідставними.

Наприкінці січня повідомлення про "замінування" отримали сотні шкіл у Словенії, а перед тим така кампанія спостерігалась в Угорщині.